الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية في بيلجورود

إسقاط طائرة بدون
إسقاط طائرة بدون طيار

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية جديدة في مقاطعة بيلجورود ، بعد أن دمرت مسيرة أخرى في الساعات الأولى من فجر اليوم .

 

txt

روسيا تعلن تدمير مطار عسكري في مقاطعة ايفانوفراكوسك غرب أوكرانيا

txt

أوكرانيا تسيطر على أراضٍ جديدة.. وروسيا تتهم كييف بقصف دونيتسك

 

وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إن قواتها نجحت في إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا.

 

وأضافت ، في بيانها ، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت ودمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي بيلجورود، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار، وتعتبر المحاولة الثالث لهجوم أوكراني في بيلغورود خلال أقل من 24 ساعة، بعد هجومي فجر اليوم ومساء السبت.

مواد متعلقة

أسعار الدواجن صباح اليوم الأحد في الأسواق والمزرعة

سفير الصين بموسكو: الناتو سبب الحرب الروسية الأوكرانية

الشركات فقدت الكثير من الفرص التصديرية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتضخم الأسعار عالميًا

تصريح جديد من رئيس البرازيل حول الحرب الروسية الأوكرانية

الأمم المتحدة تصف خسائر الحرب الروسية الأوكرانية بـ"مخيفة"

الصين تحذر من استخدام الأسلحة النووية في الحرب الروسية الأوكرانية (شاهد)