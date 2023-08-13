الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية في بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية جديدة في مقاطعة بيلجورود ، بعد أن دمرت مسيرة أخرى في الساعات الأولى من فجر اليوم .

وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إن قواتها نجحت في إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا.

وأضافت ، في بيانها ، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت ودمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي بيلجورود، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار، وتعتبر المحاولة الثالث لهجوم أوكراني في بيلغورود خلال أقل من 24 ساعة، بعد هجومي فجر اليوم ومساء السبت.