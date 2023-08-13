عاجل
"هنوصلك".. حملة التضامن لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تعلن تدمير مطار عسكري في مقاطعة ايفانوفراكوسك غرب أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك " غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، والقضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال .

txt

بقصف مكثف.. روسيا تُرسل تحذير رمزي لتركيا

txt

روسيا تتوعد برد قوي بعد استهداف شبه جزيرة القرم وجسرها

الحرب الروسية الأوكرانية

وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، ، إن القوات الروسية نجحت في السيطرة على مواقع عديدة جراء تواصل تقدمها على محور كوبيانيسك ، مشيرا إلى أنها نجحت في إحباط 30 هجوما أوكرانيا جديدا .

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نجحت في تدمير مركز للمرتزقة ومحطة اتصالات بالأقمار "استارلنج" في جمهورية دونيتسك ، مركز للقيادة بمقاطعة زابوريجيا .

مواد متعلقة

أوكرانيا تسيطر على أراضٍ جديدة.. وروسيا تتهم كييف بقصف دونيتسك

31 غارة روسية و 49 هجومًا بالمدفعية خلال 24 ساعة على أوكرانيا

224 ألف قذيفة أوروبية في أوكرانيا

رئيس الشيشان يُوضح موقفه من المُفاوضات مع أوكرانيا

أوكرانيا تُعلن وفاة وإصابة 1596 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية‎