أوكرانيا تسيطر على أراض جديدة.. وروسيا تتهم كييف بقصف دونيتسك

قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن قوات كييف أحرزت تقدما في الجنوب وسيطرت على أراض ‭‬لم يتم الكشف عنها، كما أعلنت عن تحقيق بعض النجاحات قرب قرية روبوتين الرئيسية، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب على تليغرام: "هناك مناطق تم تحريرها وقوات الدفاع تواصل عملها"، دون أن يحدد المكان أو الزمان الذي تم فيه إحراز التقدم.

كذلك قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها حققت "نجاحا جزئيا في روبوتين بمنطقة زابوريجيا".

وذكرت هيئة الأركان أن أطفالا سقطوا بين القتلى والجرحى المدنيين بعد يوم أطلقت روسيا خلاله ستة صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ وشنت 36 غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.

وأشارت إلى اندلاع 33 اشتباكا قتاليا، قائلة إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك.



