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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم الأحد فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. شهدت سعر العملة الامريكية صباح اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية استقرارًا ملحوظاً، بعد اجازة رسمية دامت يومين، وثبت الدولار ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

 

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات صباح اليوم الاحد في البنوك المصرية بعد الاجازة الرسمية الاسبوعية المقررة للبنوك المصرية، لتستقر أسعاره في معظم البنوك، وجاءت القيمة السعرية له على النحوالاتي:

الدولار
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إغلاق مصنعين بدون ترخيص في الغربية

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استمرار حبس المتهم بالتخلص من سائق بالتبين

سعر الدولار اليوم الاحد في البنوك المصرية

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 30.83 جنيه للشراء.

30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

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