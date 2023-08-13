إغلاق مصنعين بدون ترخيص في الغربية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الغربية.

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أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" تم ضبط مصنع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 5 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأعلاف بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام.

وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مصنع – مخزنين) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام دقيق – 12550 كرتونة "سناكس" متنوعة – 151632 عبوة مياة معدنية) بدون بيانات، ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام، وفى مجال حماية البيئة "مكامير الفحم" تم ضبط (5 مكامير فحم) لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى (مزاولة النشاط بدون ترخيص – الحرق المكشوف مما يضر بالصحة العامة – إنبعاث أدخنة كثيفة).

فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط 5 ورش لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى (مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم وجود سجل بيئى - التخلص الغير أمن من المخلفات – عدم وجود الموافقة البيئية)، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 10 قضايا متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.