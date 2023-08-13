3 جنيهات انخفاضاً فى أسعار الأرز الحر بالمجمعات الاستهلاكية

انخفضت أسعار الأرز الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية إلى 22 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيهاً، مع ثبات سعر الأرز التمويني عند12.60 جنيه، ويصرف بواقع كيلو لكل بطاقة تموينية تضم أقل من 4 مستفيدين، و2 كيلو للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

وتطرح وزارة التموين كميات كبيرة من الأرز الحر فى المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها نحو 1350 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى بأسعار أقل من السوق الحر حوالى 20%.

ضوابط جديدة

يذكر أن وزارة التموين، أصدرت ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.

وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية، اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

كماحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات سالفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

كما الزمت مستوردى الأرز بإخطار القطاع ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.وتم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.



