الشباب والرياضة: ختام المهرجان الرياضى بخليج غزالة بالساحل الشمالي

أقيم اليوم مهرجان رياضى بخليج غزالة بالساحل الشمالى بتنظيم مشترك بين كل من وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية و"مجموعة بوست إيجبت"، و"الاتحاد المصرى الخماسي الحديث وبمشاركة الاتحاد المصري للغوص والانقاذ".

وانطلقت الفعاليات تحت رعاية الاتحاد المصرى للخماسى الحديث بمشاركة ٥٠٠ فرد من ١٠ دول أجنبية، وشملت مسابقات ركض وسباحة فى أجواء تنافسية كبيرة من قبل المشاركين.

شهد الفعاليات سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة ، وشريف فتحى المدير التنفيذى للمهرجان ،وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.

جاء المهرجان ضمن حزمة الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة التى تحرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على تنظيمها بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية تحقيقًا لرؤية الوزارة فى نشر ثقافة الممارسة الرياضية من جانب ، وتنشيطا وترويجاً للسياحة الرياضية من جهة أخرى .

وقامت اللجنة المنظمة للمهرجان الرياضى بخليج غزالة بالساحل الشمالى بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بمنافسات الركض والسباحة فى ختام الفعاليات التى أشاد بتنظيمها جميع المشاركين.