الرئيس الجزائري يعزي نظيره الأمريكي في ضحايا حرائق غابات جزيرة ماوي

قدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تعازيه لنظيريه الأمريكي جو بايدن والصيني شي جي بينج، في ضحايا الحرائق والفيضانات، حسب ما أوردته بيان الرئاسة الجزائرية.

وأعرب الرئيس الجزائري، في رسالته لنظيره الأمريكي، عن خالص التعازي والمواساة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي، والتي خلفت العديد من الضحايا و المصابين.

كما أكد "تبون" تضامن الجزائر حكومة وشعبًا مع الولايات المتحدة إزاء هذه الظروف الأليمة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي رسالة مماثلة لنظيره الصيني، أكد "تبون" تضامن بلاده مع الصين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في شمالي البلاد، وأودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وأعرب الرئيس الجزائري لنظيره الصيني ولأسر الضحايا عن خالص تعازيه ومواساته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وضربت الصين فيضانات قاتلة وأمطار قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، وبلغت حصيلة الوفيات التي سببتها عواصف في المناطق الشمالية للبلاد 78 قتيلًا على الأقل، فيما أودت الحرائق التي اندلعت في هاواي بحياة نحو 80 شخصًا.

وتشكل ظواهر تغير المناخ تحديًا عالميًا خطيرًا يواجه الدول بلا رحمة أو هوادة من حرائق هاواي في أمريكا إلى إعصار خانون في المحيط الهادئ والذي طال اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ويعيش سكان تلك المناطق ظروفًا قاسية وصعبة..