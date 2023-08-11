إدارة بايدن تخصص 1.2 مليار دولار للتخلص من ثاني أكسيد الكربون

تقدم وزارة الطاقة الأمريكية منحًا تصل إلى 1.2 مليار دولار إلى مشروعين لالتقاط الهواء المباشر (DAC) يهدفان إلى إزالة أكثر من مليوني طن متري من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كل عام.

تقول الوكالة إن هذا يعادل الانبعاثات السنوية لحوالي 445000 سيارة تعمل بالغاز.

تشير وزارة الطاقة إلى أن المشاريع في ولايتي تكساس ولويزيانا ستخلق 4800 وظيفة ذات رواتب جيدة أيضًا.

تستخدم DAC عملية كيميائية لفصل ثاني أكسيد الكربون عن الهواء. يمكن للمنشآت بعد ذلك تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض أو وضعه في منتجات تحتوي على الكربون مثل الخرسانة التي تمنع الغاز من العودة إلى الغلاف الجوي.



هذه هي أول مشاريع DAC على نطاق تجاري في الولايات المتحدة. سيكون كل واحد منهم قادرًا على إزالة أكثر من 250 ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مقارنة بأكبر موقع DAC حاليًا، وفقًا لوزارة الطاقة.

تقوم شركة 1PointFive التابعة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم وشركائها ببناء منشأة تكساس.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة أنه عندما يكون المشروع يعمل بكامل طاقته، فإنه لديه القدرة على إزالة ما يصل إلى 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كل عام.

المشروعان هما أول اختيارات من برنامج محاور التقاط الهواء الإقليمي المباشر، الذي موله قانون البنية التحتية للحزبين. الهدف من البرنامج هو التخفيف من تأثير تغير المناخ من خلال تطوير مجموعة وطنية من مواقع إزالة الكربون على نطاق واسع والتي ستعمل في انسجام مع الجهود الأخرى للحد من الانبعاثات.

تقول وزارة الطاقة أنه عندما يتم توسيع نطاقها بشكل كافٍ، يمكن أن تساعد تقنية DAC الولايات المتحدة على تحقيق هدفها المتمثل في تحييد الانبعاثات بحلول عام 2050.

ومع ذلك، كما تلاحظ رويترز، للوصول إلى مستوى النطاق المطلوب لـ DAC ليكون لها تأثير كبير بما فيه الكفاية على مستوى العالم، من الضروري تقليل التكاليف التي ينطوي عليها الأمر بسرعة.

ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت الوكالة عن العديد من الجهود لخفض تكاليف DAC إلى أقل من 100 دولار لكل طن متري صافٍ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول نهاية العقد القادم.

تقوم بتمويل 14 دراسة جدوى إلى جانب خمس دراسات هندسية وتصميمية لمشاريع لا تزال في مراحل مبكرة. هناك أيضًا برنامج مشتريات حكومي بقيمة 35 مليون دولار لأرصدة إزالة الكربون.

للوصول إلى هدف إدارة بايدن المتمثل في تحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، تقدر وزارة الطاقة أنه يجب إزالة ما بين 400 مليون و 1.8 مليار طن متري من الغلاف الجوي والتقاطها من مصادر الانبعاثات كل عام.