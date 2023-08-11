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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العدل الأمريكية تعين مدعيا للتحقيق مع هانتر نجل بايدن

المدعي ديفيد وايس
المدعي ديفيد وايس المكلف بالتحقيق مع نجل الرئيس الأمريكي

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم تعيين المدعي الفيدرالي ديفيد وايس في هذا المنصب.

وقال غارلاند، يوم الجمعة، إن وايس أبلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تحقيقاته وصلت إلى المرحلة التي يمكنه أن يواصل العمل عليها بصفة المحقق الخاص، وطلب تعيينه في هذا المنصب.
واعتبر غارلاند أن تعيين وايس في هذا المنصب "يتجاوب مع مصالح المجتمع".

وأضاف أن وايس بصفته الجديدة سيواصل تحقيقاته، وسيكون لديه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

وتم إبلاغ الكونجرس بأن وايس سيتمتع بصلاحيات كاملة في ما يخص القضية، بما في ذلك توجيه التهم واتخاذ أي قرارات لضمان عدم انحياز التحقيق.

يذكر أن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي، وكان قد دفع ببراءته أمام المحكمة الفدرالية في الشهر الماضي.

 

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