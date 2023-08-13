الذهب يواصل الصعود.. ومراقبون: مزيد من الارتفاعات الفترة المقبلة

أسعار الذهب.. ضربت موجة غلاء جديدة أسعار الذهب، بقيمة زيادة قدرت 275 جنيهًا، وذلك نتيجة لتحركات سعر الدولار بالسوق السوداء، والتي وصلت إلى 40 جنيهًا والإقبال بقوة على شراء المعدن الأصفر بأسواق الصاغة.

ويقبل العديد من المواطنين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، من أجل الإدخار للحفاظ على قيمة أموالهم بشراء المعدن الأصفر، لكونه الأستثمار الأفيد، سواء كان في الجنيهات، أو في السبائك، أو حتى في المشغولات.

أسباب صعود المعدن الأصفر:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، ارتفاعًا كبيرًا بجميع الأعيرة، ببداية التعاملات بالصاغة، بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة في سعر الجنيه الذهب، ليسجل 19040 جنيهًا بدلًا من 18640 جنيهًا.

ويرى مراقبون، أن مخاوف خفض التصنيف الائتماني وزيادة تسعير الدولار في معاملات الذهب مع بعض المضاربات من التجار لإنهاء فترة ركود المبيعات، وراء الزيادة الكبيرة في أسعار المعدن الأصفر.

ارتفاعات متوقعة لأسعار الذهب:

من جهته أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا جديدًا في سعر الذهب في مصر.

نصح "المغربي"، في مداخلة هاتفية، إن شراء الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار والادخار، وأفضل من ادخار الأموال، مطالبًا المواطنين بضرورة المحافظة على الذهب، لأنه استثمار طويل الأجل، فضلًا عن أنه لا فرق بين نوع وآخر من المشغولات الذهبية بأنواعها كافة، سواء كانت سبائك، أو جنيهات، أو مشغولات، لافتًا إلى أن مدينة الذهب ما زالت تحت الإنشاء، ومن المقرر أن تكون منطقة مصانع ومدارس ومتحف لإنتاج الذهب.

فيما كشف أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، أن سعر الذهب ارتفع على الرغم من تراجع سعر الذهب اليوم بالدولار، واستقرار سعر الدولار، وذلك بسبب حركة طلب كبيرة داخل سوق الصاغة، الأمر الذي دفع الذهب إلى الارتفاع بقوة، مؤكدًا أن سعر الذهب في مصر سيواصل ارتفاعه، ومن المتوقع أن يصل إلى 3000 جنيه.

أسعار الذهب الآن:

سجل سعر الجرام عيار ٢١ مبلغ 2380 جنيهًا للشراء

وسعر الجرام عيار ٢٤ مبلغ 2720 جنيهًا للشراء و٢٧٤٢جنيهًا للبيع

فيما قفز عيار ١٨ لمستوى 2040 جنيهًا.