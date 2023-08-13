أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا في محلات الصاغة، وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2300 جنيه للبيع و 2350 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 24

بلغ نحو 2529 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء.

عيار 18

نحو 1971 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء

عيار 14

الأدني فئة نحو 1533 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب نحو 81.75 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو2.63 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.4 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء,