وزير التنمية المحلية يتابع تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات.

وحرص وزير التنمية المحلية في بداية اللقاء على متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في 28 قرية بمركز كفر سعد، في عدد من المجالات منها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية منها تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية واستقبال المواطنين وتقديم جميع الخدمات اليومية من الجهاز الإداري للدولة التي يطلبها المواطن والاستفادة من إقامة تلك المجمعات بعد الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه والتأثيث، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كافة المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة وكافة الجهات المنفذة للمشروعات لدفع عجلة الأعمال للانتهاء من المشروعات وتحقيق طفرة شاملة في القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات تنفيذ المشروعات المستهدفة وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة، مشيرة إلى أنه تم البدء في تشغيل عدد من الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد خلال الشهر الجارى حيث تم إنشاء 8 أسواق بإجمالى 223 باكية.

وأكدت محافظ دمياط أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة الرئاسية لتحقيق طفرة بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركز كفر سعد والارتقاء بالشكل الحضاري لها.

كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لإنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحي وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانًا والذى يضم مجزر حكومي وآخر استثماري بتكلفة تصل إلى حوالى 350 مليون جنيه، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومى لتطوير المجازر في جميع المحافظات ورفع كفاءتها في إطار اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لافتتاح المجزر ودخوله الخدمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يعد نقلة حقيقية في مجال الإنتاج الحيوانى والصناعات المرتبطة به وتقليل الاستيراد وتوفير اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة لأبناء المحافظة بالإضافة إلى أن المشروع يوفر حوالى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ للمشروع وصلت إلى حوالى 96 % من الأعمال المطلوبة وجاري الانتهاء من باقى الأعمال خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض أخر المستجدات الخاصة بإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد ونسب تنفيذ المشروع وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة به بطول 1400 متر.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية الالتزام بالمواصفات المحددة في أعمال التنفيذ لإنشاء مبنى متكامل لخدمة أبناء محافظة دمياط وتقديم خدمات تليق بهم في الجمهورية الجديدة، كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم المركز على جميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعتها مدار الأسبوع لمعدلات تنفيذ المبنى الجديد للمحافظة ومقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المركز تمهيداً لتجهيزه بالأجهزة المطلوبة ودخوله الخدمة.

وشهد اللقاء كذلك متابعة جهود محافظة دمياط فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين مستوى النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية في ظل التطور الكبير الذي تشهده محافظة دمياط على كافة المستويات الاستثمارية والاقتصادية والخدمية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مما يتطلب تعزيز نظم الإدارة الشاملة لمنظومة المخلفات وتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية للمخلفات للمساهمة في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة خاصة في فصل الصيف.

كما استعرض وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة لتنفيذ مشروعات الكهرباء و الإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وتحقيق رضا المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة علي تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من أبناء دمياط وإحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة لهم ، مشيرة إلى حرصها علي متابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق البرنامج المخطط.

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظة دمياط في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة فى توفير الكهرباء.

وأشارت د.منال عوض إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم لهذا الملف الحيوي وخطة الترشيد وتخفيض الإضاءة بالشوارع والمنشآت الحكومية وكذا تخفيض إضاءة الأعمدة على الطرق بالمحافظة بما لا يؤثر على السلامة العامة والرؤية للمواطنين، و استبدال لمبات الإضاءة العامة بأخرى ليد وتخفيض إضاءة اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين ، مشيرة إلى وجود حملات وجولات مستمرة للقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة لخفض الإنارة بالمحال التجارية والأسوار الخارجية لكافة المنشآت والمصالح، ودور العبادة وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، بالإضافة إلى متابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.