وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز التكنولوجي المطور بأبشواي

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي.

عقب الافتتاح، تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، سير العمل بالمبنى الجديد للمركز التكنولوجي المطور، المقام على مساحة 375 متر مربع، بتكلفة 2.2 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، والأستاذ أيمن شكري، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، والمحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم بالديوان العام، رئيس اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.

وناقش وزير التنمية المحلية موظفي المركز، والمترددين عليه، حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المركز التكنولوجي عدد 2 صالة لاستقبال المواطنين، وشباك لتلقى الطلبات، وآخر للشكاوى، إضافة إلى شباك لتراخيص البناء، وشباك للاستعلامات، وآخر لذوي الهمم، وخزينة، وخزان للحريق، فضلاً عن عدد من المكاتب الخدمية.

محافظ الفيوم: تطوير المراكز التكنولوجية للنهوض بجودة الخدمات

أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين فيها، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للمواطنين حول أهمية ترخيص المحال التجارية والاستفادة من مزايا القانون الجديد .

الجدير بالذكر أن زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الفيوم شهدت توقيع عقود أرض مصنع شركة يازاكي اليابانية كأول مصنع أجنبي بالكامل يقام في أول منطقة استثمارية حرة بالمحافظة، وتم توقيع العقود بين محافظة الفيوم وشركة يازاكي اليابانية الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء.

كما شهدت زيارة وزير التنمية المحلية تفقد معرض منصة أيادي مصر لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز يوسف الصديق.