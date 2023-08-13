الأرصاد تحذر المصطافين لهذا السبب

حذرت هيئة الأرصاد، جموع المواطنين المقبلين على زيارة البحر "المصطافين"، بتوخي الحذر عند نزول البحر، حيث إنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى يوم السبت المقبل.

ووجهت الأرصاد تحذيرًا للمصطافين على سواحل البحر المتوسط، فى مناطق "العلمين والإسكندرية، وبلطيم، وبورسعيد ودمياط"، لافتة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وكانت الأرصاد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معلنة أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض نهارًا، لتسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

أغسطس حار ليس بقدر يوليو

فيما توقع المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هيئة الأرصاد استمرار الموجات الحارة خلال شهر أغسطس الجاري، لكن ليس بنفس الاستمرارية التي شهدها يوليو الماضي، مؤكدة أن شهر يوليو كان الأسخن على الإطلاق في كل دول العالم لاسيما المتواجدة في نصف الكرة الأرضية الشمالي كان لديهم موجات ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوقة، أعلى من المعدلات الطبيعية بـ20 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن المغرب العربي وتونس والجزائر كانت تسجل 50 درجة مئوية في الظل، وبعض الولايات في أمريكا كانت تسجل 50 و55 درجة، لافتة إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال يوليو إلا أنها كانت تسجل درجات حرارة أقل من بعض الدول الأوروبية.