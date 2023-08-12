الأرصاد تحذر المصطافين بالبحر المتوسط بسبب الأمواج (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة بفضل الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط والتي تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، ولكن هناك عوامل أخرى تساعد على التقليل من تأثير نسب الرطوبة، مثل نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية، وخاصة فترات المساء وساعات الليل المتأخرة، مما يقلل الشعور بنسب الرطوبة والشعور بالتحسن بالأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة ونسمات الهواء اللطيفة فترات الليل وساعات المساء.

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اضطراب الملاحة البحرية عل الخليج مازال مستمرًا

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع على شاشة “القناة الأولى” أن المنخفض الجوي المتواجد بطبقات الجو العليا يوزع الرطوبة في عمود الهواء ككل ولا يحبسها بطبقة قريبة من سطح الأرض، فيساعد على الشعور بها كنسب رطوبة أقل، مشيرة إلى أن اضطراب الملاحة البحرية عل الخليج مازال مستمرا، فمنطقة الخليج تشهد نشاطا للرياح من 50 كم/ساعة لـ60 كم/ساعة، وبالتالي يؤدي لإرتفاع الأمواج من 2.3 متر لـ3 متر.

الأمواج مترفعة على البحر المتوسط

وتابعت، أن الأمواج مترفعة على البحر المتوسط، خصوصا بمنطقة العلمين والأسكندرية وبلطيم، ودمياط وبورسعيد ويصل لـ2.5 متر، مما يشكل خطورة على المصطافين بالشاطئ، ولذلك من الهام الحذر، وعدم التعمق داخل البحر المتوسط والتواجد بمنطقة قريبة من الشاطئ، والحذر بشكل كبير لأن ارتفاع الأمواج غير مناسب للتنزه والإستمتاع بالبحر، مشددة على أن أعمال الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليس بها أي خطر، ولكن خليج السويس هو المتأثر بأعمال الملاحة البحرية.