إزالة حالة بناء بدون ترخيص بالرحمانية ونجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى فى قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة شدة خشبية بالدور الارضى مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي.

و ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

من جهته أوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن شدة خشبية للدور الارضى على مساحة 105 متر تقريباً ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانيةوتمت إزالتها ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

مضيفاً ان ذلك يأتى في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.