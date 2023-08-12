الطقس الحار يُعلق رحلات السياحة الداخلية في الأردن (تفاصيل)

أعلنت "وزارة السياحة والمعالم التاريخية الأردنية"، عن تعليق الرحلات الجوية في إطار برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية لمُدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد (الأحد) بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن هذا التعليق يأتي للحفاظ على سلامة المشاركين بالبرنامج، نتيجة الأحوال الجوية المتوقعة وما ستشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

استئناف الرحلات

وأشارت إلى استئناف الرحلات بشكلها المعتاد صباح يوم الأربعاء المقبل.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، عن تفاؤله الكبير بنتائج اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش اجتماعات اللجنة التي اختتمت اليوم الاثنين، قال فيصل الشبول: "متفائلون جدا بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة وبما جرى التفاهم حوله، وتوقيع مذكرات تعاون بشأنه"، مؤكدا أن اجتماعات اليوم شهدت أجواء تؤكد قوة ومتانة وتاريخ العلاقات الأردنية المصرية.

وتطرق الشبول إلى مسألة العمالة المصرية وما تم مناقشته خلال اجتماعات اليوم، حيث أشاد بالعمالة المصرية الموجودة في الأردن وجودتها، مؤكدا أنها الأكثر قبولا لدى الشعب الأردني، مضيفا أن "العمالة المصرية في الأردن تحظى بمعاملة كريمة، وهي عمالة مهذبة وماهرة ولكن نريد تصويب الأوضاع، ولا سيما أن سوق العمل في الأردن فيه العديد من المشكلات في ظل وجود اللاجئين".

ونفى الشبول وجود أي قيود على العمالة المصرية في الأردن، متابعا: "هناك عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن، وتم بذل جهود لتصويب أوضاعها، حيث أن الكثير من العمالة التي تأتي من مصر تعمل في قطاعات أخرى غير التي جاءت من أجلها، وتم فتح الانتقال بين القطاعات لمدة أربعة أشهر، وتصويب الكثير من الأمور، ولكن ما زالت هناك أعداد كبيرة لم تصوب أوضاعها، وتم تمديد المدة شهرين إضافيين، ونأمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه أن يبادر سريعا إلى ذلك".

وفي وقت سابق، استقبل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، نظيره المصري، مصطفي مدبولي، لدى وصوله إلى مقر مجلس الوزراء، فيما أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية بمقر رئاسة الوزراء.