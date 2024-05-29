الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية

مع اقتراب أداء مناسك الحج، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الموعد الرسمي لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، إلى الأراضي المقدسة، والذي يوافق اليوم  الأربعاء  29 مايو بمغادرة 785 حاجا من محافظات الجيزة، والمنوفية والغربية والدقهلية.

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حجاج الجمعيات الأهلية

كما سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل منذ ذلك اليوم وحتى 9 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة، بغية تأدية المناسك.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 

المستوى الأول: 235 ألف جنيه

المستوى الثاني: 168 ألف جنيه

المستوى الثالث: 151 ألف جنيه

فئات ممنوعة من التقديم لأداء مناسك الحج

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

ذوي أمراض القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الوعظ الديني للحجاج

جدير بالذكر سيتم توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج.

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