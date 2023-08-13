رئيس «القابضة لمصر للطيران»: تطوير منظومة التشغيل والتحول الإلكترونى بكافة الخدمات

أكد المهندس يحيى زكريا رئيس القابضة لمصر للطيران أن شركة مصر للطيران حققت زيادة فى أعداد الركاب خلال شهر يونيو 2023 بلغت 12% زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى وزيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9% بالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24% مقارنة من الشهر ذاته العام الماضى.

هذا وتم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الإلكترونى فى جميع الخدمات بالكامل وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران الأمر الذى يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة فى أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها وأرباحها التشغيلية.