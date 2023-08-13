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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توتنهام يختار قائده الجديد خلفا لهاري كين

الكوري سون هيونج
الكوري سون هيونج مين

أعلن نادي توتنهام الأنجليزي عن الاعبين الذي اختاره ليكون قائدا للفريق بعد انتقال قائده السابق ونجم منتخب انجلترا هاري كين لصفوف بايرن ميونخ الألماني. 

ووقع اختيار إدارة توتنهام على نجم الهجوم الكوري الجنوبي سون هيونج مين ليكون القائد الجديد للسبيرز ليكون اول لاعب أسيوي يحمل شارة قيادة توتنهام .

يذكر ان سون احتل المركز الثاني في ترتيب هدافي توتنهام الموسم الماضي فيما كان هداف توتنهام في موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وفي صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي مشاركة مع النجم المصري محمد صلاح .