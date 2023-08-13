توتنهام يختار قائده الجديد خلفا لهاري كين

أعلن نادي توتنهام الأنجليزي عن الاعبين الذي اختاره ليكون قائدا للفريق بعد انتقال قائده السابق ونجم منتخب انجلترا هاري كين لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

ووقع اختيار إدارة توتنهام على نجم الهجوم الكوري الجنوبي سون هيونج مين ليكون القائد الجديد للسبيرز ليكون اول لاعب أسيوي يحمل شارة قيادة توتنهام .

يذكر ان سون احتل المركز الثاني في ترتيب هدافي توتنهام الموسم الماضي فيما كان هداف توتنهام في موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وفي صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي مشاركة مع النجم المصري محمد صلاح .