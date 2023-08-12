بعد الاستجابة لمتطلبات الأمن.. العراق تُعلن رفع الحجب عن تطبيق تيليجرام

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، رفع الحظر الذي فرضته قبل أيام على تطبيق تيليجرام اعتبارا من غدًا الأحد، في قرار جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين.

ويستخدم تيليجرام على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة المحتوى وكمصدر للأخبار.

وتحتوي بعض قنوات تيليجرام على الكثير من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية للعراقيين.

وقالت الوزارة العراقية في بيان إن القرار جرى اتخاذه «لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق».

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم على "أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".

وشددت وزارة الاتصالات مجددا أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، إنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه.

وتعد العراق الدولة السادسة عشر التي تحظر تطبيق تيليجرام ضمن حدودها حتي الآن، فعلى مدار السنوات الماضية قامت أكثر من 10 دول حول العالم بحجب خدمة المراسلة المشفرة، وحظر مواطنيها من تنزيل التطبيق واستخدامه مرة أخرى.

خطر على الأمن الوطني

كانت وزارة الاتصالات العراقية ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركة لم تستجب لطلبها إغلاق المنصات التي تسرب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان سابق نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حجب تطبيق تيليجرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".

وأضافت أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وذكرت أنها " تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".

ولم ترد تيليجرام حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

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