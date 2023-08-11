رئيس حكومة العراق يعتزم استخدام المسيّرات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية

أعلن الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية "أحمد موسى"، أن رئيس الحكومة "محمد شياع السوداني"، أوعز بتسيير طائرات مسيرة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية لحمايتها من التخريب، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

ولفت موسى في تصريحاته إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتسيير هذه المسيّرات من أجل حماية ومراقبة أبراج الكهرباء، مبينا أن المخربين استهدفوا المستشفيات ومحطات تصفية المياه.

وزارة الكهرباء العراقية

وقبل أيام قليلة وبعد استهدافات متكرّرة طالت خط نقل الطاقة من محطة صلاح الدين الحرارية- حديثة وكذلك خط شرق بغداد- ديالى، وبعد حوادث طالت محطات، تابعت وزارة الكهرباء العراقية تحقيقها في الأسباب، وذلك بالتزامن مع إحباط هجمات عدّة بفضل جهود العناصر الأمنية والاستخبارية.

بدوره، وجّه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أي عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية.

من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، لوكالة "واع"، إنه تم وضع خطّة دقيقة تقوم على تقسيم قواطع المسؤولية وإدخال الجهد الفني والاستخباري خاصة استخدام الطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي ومحاسبة المقصرين.

في الأثناء، أعلنت وزارة الكهرباء عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين حماية الأبراج بالتزامن مع استمرار تحقيقاتها في الحوادث الأخيرة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد عدم وجود أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية.

واتصل السوداني ببرنامج على قناة العراقية الممولة من الدولة وتحدث إلى مواطنين وقال لهم إن "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق".