الأهلي يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر إقامة معسكر الإعداد للموسم الكروي الجديد في النمسا.

وتقرر أن يقام المعسكر خلال الفترة بين ٢٨ أغسطس الجاري إلى ٦ سبتمبر المقبل ويشمل بعض المباريات الودية لم يتم الاستقرار عليها بعد.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الموسم الجديد الذي يشهد المشاركة في دوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا بجانب نصف نهائي كاس مصر والدوري المحلي وكأس سوبر الأبطال.

تقارير: محمد شريف يوقع عقود انتقاله لنادي الخليج

كشفت تقارير سعودية عن اقتراب محمد شريف نجم النادي الأهلي من الانتقال لصفوف فريق الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة “اليوم” السعودية أن نادي الخليج حصل على توقيع محمد شريف على عقود انتقاله لصفوف الفريق.

وكان شريف قد أكد خلال جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، على عدم وجود مفاوضات مع أي نادٍ تركي كما تردد خلال الفترة الماضية.

وأكد اللاعب لمسؤولي الأهلي أن حلم الاحتراف الخارج يعد طموحًا مشروعًا لأي لاعب إلا أنه لا يمانع تجديد عقده مع الأهلي.