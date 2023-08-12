أمح الدولي يمر بأزمة صحية.. والمتابعين: “ادعوا لحبيب الملايين”

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ أمح الدولي، من مشاهير السوشيال ميديا وأحد كبار مشجعي النادي الأهلي، داخل المستشفى، حيث يمر بأزمة صحية، وتم وضعه على الأجهزة الطبية .

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أمح الدولي من ذوي الهمم الذي استطاع أن يحقق شهرة واسعة لصداقته مع لاعبي كرة القدم من مختلف الأندية والفرق، لكنه يعشق ويشجع النادي الأهلي، ويعتبر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، من المقربين لـ أمح.

أمح الدولي يمر بأزمة صحية

ودعا رواد السوشيال ميديا لـ أمح بالشفاء العاجل وأن يلبسه الله ثوب العافية، ويعود لجمهوره ومحبيه سالما غانما.

وكتب أحد المتابعين: “أمح حبيب الملايين، يارب يشفيك ويعافيك ياغالي وترجع أحسن من الأول”.