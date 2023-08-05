"بجرة قلم".. وزير لبناني يُثير غضب واستنكار الكويت

أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم السبت، عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريحات وزير الاقتصاد اللبناني، التي طالبت الكويت بإعادة بناء صوامع مرفأ بيروت "بجرة قلم"، واصفا إياه بأنه «يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة».

ووفق صحيفة الراي الكويتية؛ فقد بين وزير الخارجية أن الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.

وكان وزير خارجية الكويت حث على سحب تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مؤتمر صحافي، "قصدنا من خلال استعمال مقولة "بشخطة قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الاصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية من قبل دولة الكويت آو من قبل لبنان".

وتمنى سلام من البرلمان الكويتي ان يقبل هذا التوضيح، مشيرا الى أنه "كنت مرتاح الضمير في طلبي لأنني أناشد بلدا شقيقا لطالما وقف الى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي خصوصا ان البنك الدولي صنف لبنان الاكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لانه لا يملك مخزونا استراتيجيا.

دعوات لإعادة بناء صوامع القمح

كان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، قد ناشد قبل أيام، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.

وفي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، كشف سلام، أنه بعث رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت ناشده فيها بإعادة بناء صوامع القمح.

وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن نعول على دعم الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الصوامع".

"طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي".

أعرب سلام عن أمله بتلقي الجواب قريبا من الكويت، لفت إلى أن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"جرة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرت صوامع مرفأ بيروت، لأنها كانت تؤمن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، أما اليوم فلبنان يعتمد على استيراد القمح لتأمين حاجاته

ووقع انفجار "مرفأ بيروت" قبل 3 سنوات ونتج عنه سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين، علاوة على تسببه بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال وهي الصوامع التي سبق للكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

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