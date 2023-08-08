الكويت تحظر عرض فيلم الرعب "Talk to me".. ما السر؟

قررت دولة الكويت حظر عرض فيلم الرعب "Talk to me"، دون الكشف عن سبب هذا الإجراء.

ويشارك في بطولة هذا الفيلم الممثل زوي تيراكس، فيما أوضح هشام الغانم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب)، أن الفيلم كان مقررًا عرضه الأسبوع الماضي، منوهًا أن سبب الحظر غير معروف.

فيلم Talk to me

من جانبه، انتقد الفنان زوي تيراكس حظر عرض فيلمه عبر "فيسبوك"، رغم عدم الإعلان عن سبب هذا القرار.

وزعم تيراكس في منشور له، أن سبب منع عرض فيلمه هو "هويته الجنسية"، في إشارة منه إلى أنه متحول جنسيًا.

