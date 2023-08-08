أسباب سرطان الغدة الدرقية.. الحليمي والجريبي أشهر الأنواع

يحدث سرطان الغدة الدرقية عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي للخلايا في الغدة الدرقية، ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب أن تفعله التغييرات، التي يسميها الأطباء الطفرات، تخبر الخلايا بالنمو والتكاثر بسرعة، وتستمر الخلايا في العيش عندما تموت الخلايا السليمة بشكل طبيعي، وتشكل الخلايا المتراكمة كتلة تسمى الورم.

يمكن أن ينمو الورم ليغزو الأنسجة القريبة ويمكن أن ينتشر إلى الغدد الليمفاوية في الرقبة، وفي بعض الأحيان يمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية إلى ما وراء الرقبة إلى الرئتين والعظام وأجزاء أخرى من الجسم.

بالنسبة لمعظم سرطانات الغدة الدرقية ، ليس من الواضح ما الذي يسبب تغيرات الحمض النووي التي تسبب السرطان.

أنواع سرطانات الغدة الدرقية

سرطانات الغدة الدرقية المتمايزة: تشمل هذه الفئة الواسعة أنواعًا من سرطان الغدة الدرقية تبدأ في الخلايا التي تنتج وتخزن هرمونات الغدة الدرقية، وتسمى هذه الخلايا بالخلايا الجريبية، وتظهر خلايا سرطانات الغدة الدرقية المتمايزة مشابهة للخلايا السليمة عند عرضها تحت المجهر.

سرطان الغدة الدرقية الحليمي: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الغدة الدرقية، ويمكن أن يحدث في أي عمر ، ولكنه غالبًا ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا، وتكون معظم سرطانات الغدة الدرقية الحليمية صغيرة وتستجيب جيدًا للعلاج ، حتى لو انتشرت الخلايا السرطانية إلى العقد الليمفاوية في الرقبة، ويعتبر جزء صغير من سرطانات الغدة الدرقية الحليمية عدوانية وقد تنمو لتشمل هياكل في الرقبة أو تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

سرطان الغدة الدرقية الجريبي: عادةً ما يصيب هذا النوع النادر من سرطان الغدة الدرقية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ولا تنتشر خلايا سرطان الغدة الدرقية الجريبي غالبًا إلى العقد الليمفاوية في الرقبة، لكن قد تنتشر بعض أنواع السرطانات الكبيرة والشديدة إلى أجزاء أخرى من الجسم، وغالبًا ما ينتشر سرطان الغدة الدرقية الجريبي إلى الرئتين والعظام.

سرطان الغدة الدرقية: كان هذا النوع النادر من سرطان الغدة الدرقية يعتبر نوعًا من سرطان الغدة الدرقية الجريبي. الآن يعتبر من نوعه لأن الخلايا السرطانية تتصرف بشكل مختلف وتستجيب للعلاجات المختلفة. تعتبر سرطانات الغدة الدرقية لخلايا هيرثل عدوانية ويمكن أن تنمو لتشمل تراكيب في الرقبة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.