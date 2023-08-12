فيفي عبده في ورطة مع الجمهور.. مايوه جريء يسيئ لسنها (شاهد)

تعرضت الفنانة والراقصة فيفي عبده لانتقادات شديدة من قبل الجماهير، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها وه تستمتع بإجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، وكانت ترقص على الشاطئ بملابس مثيرة وكانت ترتدي مايوه كاشف والأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفتحون أبواب النيران عليها، خاصًة بعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.

فيفي عبده

فيفي عبده بمايوه جريء والجمهور غاضب

نشرت الراقصة فيفي عبده مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت فيه وهي ترقص على البحر بملابس قصيرة وكاشفة، وكان المايوه جريء لا يليق بسنّها، الأمر الذي جعلها عرضه للانتقادات الحادّة من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيفي عبده

وانهالت التعليقات السلبية بعد نشر فيفي عبده مقطع الفيديو والتي جاءت كالأتي، " يا فيفي والله انتي ممكن يكون جواكي خير وكويس بس بلاش اللبس العريان ده كده صعب الانسان المسلم لما بيكبر المفروض بيقرب من ربنا البسي بس مش كده صعب والله اوي، " لا حول ولا قوة الا بالله ..هيا ماشية على مبدأ اعيش حياتي زي مااريد لانو الحياة مرة وحدة ياخي عيشي حياتك بس عالاقل! تستري ايش التعري هاذا"، "هيجي عليكي وقت تتمني ترجعي ولو مره وحده تغيري اللي بتعمليه هتقفي بين ايديه ازاي بالمنظر دا لما تتعرض اعمالك قدام ربنا هتواجهيه ازاي هتقوليله ايه علي اللي انتي عملاه داه هتقوليلو كنت بعيش حياتي؟؟ هتتمني الوقت يرجع وتصلحي اي شي بس وقتها مهما تعملي مش هينفع ترجعي والندم مابقاش بيفيد ربنا يهديكي وخلاص".

فيفي عبده

أزمة فيفي عبده مع المنتج أحمد الزواوي

أثار المنتج أحمد الزواوي حالة من الجدل، بعد أن اتعرف بأنه لجأ إلى السحرحتى يسترجع حقه من فيـفي عبده، وأن معاناتها من المرض حالياً وخلال السنوات الماضية هي بسبب السحر الذي عمله لها، متهماً إياها بالنصب عليه بمبلغ 10 آلاف دولار.

فيفي عبده والمنتج أحمد الزواوي

وقال أحمد الزواوي خلال استضافته في برنامج "قعدة ستات" :" والله العظيم اللي فيفي فيه بسببي، أنا طلبت حقي بالقانون وبالأصول، وأذيتها زي ما هي أذتني، ولو طُلت أموّتها هموّتها إيه المشكلة؟ مش هي أذتني؟ لو افترضنا أن النص مليون جنيه في 2017، كان كل ما أملك أو تحويشة العمر، وضاع مني يبقى مش مستقبلي ضاع؟ يعني هي تضيع مستقبلي وأنا مأذيهاش؟".