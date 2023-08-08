فيفي عبده تخطف الأنظار بكاش مايوه .. صغرت 20 عاما

شاركت الراقصة والفنانة فيفي عبده متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي بإطلالة صيفية، تتناغم مع إجواء المصيف، حيث ارتدت كاش مايوه قصير مجسم، عكس رشاقة ساقيها وخلوها من السلوليت التي تعاني منه أغلب النساء.

وفضلت لم خصلات شعرها لأعلى ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وتعد أخر أعمال فيفي عبده الفنية هو مشاركتها ببطولة مسلسل "شغل في العالي"، والذي عُرض أبريل 2022.

وشاركها البطولة شيرين رضا، مروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

فيفي عبده

فيفي عبده من مواليد 26 أبريل 1953 ، راقصة شرقية وممثلة مصرية.

حياتها

وُلدتْ لأب يعمل ضابط. رفض والداها دخولَ عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك، تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي دخلت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني «محمد الديراوي» وأنجبا ابنتهما «هنادي».

بدايتها

ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.

أدوارها

اقتبست عدة أدوار فكانت شريرة في بعضها وطيبة في بعضها الآخر، مثل أفلام زنقة الستات، امراة وخمسة رجال، كما ظهرت في فيلم وزير في الجبس مع الفنان صلاح ذو الفقار وفيلم امرأة واحدة لاتكفي مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا وغيرها العديد من الأعمال الأخرى.

اختيارها أمًا مثالية

في 16 مارس 2014 كرمها نادي الطيران في مصر بعد أن اخْتِيرتْ أمًا مثالية لعام 2014 خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.