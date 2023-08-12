بعد أزمتها مع الزواوي|فيفي عبده تطمئن الجمهور «أنا زي الفل الله وأكبر»

أثارت الفنانة فيفي عبده حالة من الجدل خلال الأونة الأخيرة، بعد أن أعلنت تدهور حالتها الصحية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ولكن ظهرت عبده من جديد وطمأنت الفنانة جمهورها على صحتها وكانت تبدو بحالة صحية جيدة.

فيفي عبده: أنا زي الفل الله أكبر

نشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها وهي تستمتع بالإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، وطمأنت الجمهور علي حالتها الصحية قائلة :" يا صباح الفل والياسمين والهنا من الساحل الشمالي طبعا أنا بقالي حوالي كام يوم هنا طلعتلكم مرتين صورة وفيديو ودلوقتي بنزلكم الفيديو ده بقولكم إن أنا في الساحل الشمالي، أنا بحبكم جدا عايزة أقولكم أني الحمد لله زي الفل وصحتي زي الفل، الله أكبر عشان محدش يحسدني ولا يقر عليا، وبحبكم أوي وحبكوا اللي موصلني للي أنا فيه ربنا يخليكم ليا ويخلي جمهوري اللي بحبه وبيحبني و5 في عين اللي بيقروا عليا ويتمنولي المكروه".

أزمة فيفي عبده الصحية الأخيرة

تفاجأ جمهور فيفي عبده، بمقطع فيديو نشرته الفنانة تطلب فيها الدعاء لها وكشفت عن تفاصيل خضوعها لجراحة في العمود الفقري مؤخرا، بعد شعورها بصعوبة في الحركة.

وقالت فيفي في مقطع الفيديو: "مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، عايزة أقولكم كل خروجة بمشكلة بالنسبالي، حصل عندي هبوط وبيحللوا لي وحبيت أسجل لكم اللحظة دي، وأنا كل يوم بتألم من المشاكل دي".

فيفي عبده

وتابعت عبده حديثها للجمهور :" إدعولي ربنا يأذي المؤذي وربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني أو يعمل حاجة تعرقل حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يضرني، عليك خلاص الحق يا رب".

وعكة صحية شديدة تتعرض لها فيفي عبده

تعرضت فيفي عبده لوعكة صحية شديدة أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم حفل ومسابقة ملكة جمال الجنوب، على الرغم من شعورها بالتعب الشديد، وعندما حانت لحظة طلوعها على المسرح للتكريم، تفاجئت بثقل رجليها ولم تكن تستطيع الطلوع.

وألقت فيفي عبده اللوم على العين والحسد بقولها :" لأول مرة أطلع لجمهوري وأقول ارحموني، الحسد زاد عن حده معايا وتعبت، ومش عايزة أضعف وأطلع أقول لهم أنا محسودة، أنا دايما واقفة زي الأسد، أكيد معمولي عمل ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة".