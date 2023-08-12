السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد

تدريباتت قوية للبنك
تدريباتت قوية للبنك الاهلي قبل معسكر برج العرب

قرر بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجارى بمدينة برج العرب لإستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد .

فاسيليو خلال التدريبات


ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر 
ويواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليومية بستاد نادي البنك الأهلي
استعدادا للموسم الجديد 


وشهد مران اليوم عودة محمد فتحي لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من عمليات التأهيل مابعد الإصابة.

محمد عبد الواحد مدرب البنك يوجه اللاعبين