نهائي البطولة العربية..النصر والهلال إلى الأشواط الإضافية

انتهت الأشواط الأصلية من مباراة الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.



لتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية، أجل حسم بطل كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



بادر الهلال بالخطورة منذ الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، وسدد نيفيز كرة خطيرة لكن خرجت بجوار القائم في الدقيقة الثالثة.



بعدها مراوغة رائعة من سالم الدوسري ومرور رائع لكنها سددها بسرعة لتخرج بعيدًا عن المرمى في الدقيقة الخامسة.



ثم في الدقيقة 13 كرة عرضية من تيليس يخرجها حارس الهلال، لتصل إلى فوفانا الذي يسددها لكنها تصطدم بدفاع الزعيم.

بعدها كرة عرضية من أليكس تيليس تصل إلى مارسيلو بروزوفيتش الذي يسددها ببراعة لكن يتألق العويس ويتصدى لها ليمنع فرصة هدف محقق للزعيم في الدقيقة 18.



الدقيقة 27 تسديدة قوية من عبدالله الخبيري لكن يتعملق العويس ويخرجها بعيدًا.



الشوط الثاني بدأ بالإثارة سريعًا، وسجل الهلال الهدف الأول عبر لاعبه ميشيل في الدقيقة 51 بعد كرة رأسية سكنت شباك النصر.



وفي الدقيقة 74 أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل لصالح النصر بعد تمريرة رائعة من الغنام ليسددها الدون في شباك الهلال.



وفي الدقيقة 77، تراجع حكم اللقاء رضوان جيد في قراره بمنح الهلال ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، التي تأكد من خلالهم عدم وجود ركلة جزاء.



في الدقيقة 84 هدف ملغي لرونالدو بداعي وجود حالة تسلل على الدون.



تشكيل النصر:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيل بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.



تشكيل الهلال:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني.

في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش.

في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم.

