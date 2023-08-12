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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة نادي جدة الودية

الأهلي
الأهلي

أعلن المدرب الألماني يايسلة المدير الفني لفريق نادي الأهلي السعودي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة جدة الودية اليوم، على ملعب ستاد الامير محمد بن عبدالله الفيصل ضمن الاستعداد لدوري روشن للمحترفين.

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تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة نادي جدة الودية

وقرر يايسلة المدير الفني للنادي الأهلي خوض لاعبي الفريق الذين لم يشاركو في لقاء الحزم بالجولة الاولى، مواجهة اليوم أمام نادي جدة، ليكون الجميع على أفضل وأكمل جاهزية حين الحاجة الفنية له في التشكيل الأساسي أو كبديل.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة جدة الودية مكون من:-

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي وريان حامد وفهد الحمد وابراهيم الزبيدي.

في خط الوسط: علي الأسمري ومحمد المجحد وعبدالله المقرن.

في خط الهجوم: سميحان النابت وفهد الرشيدي وحسن العلي.