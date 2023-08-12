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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خلال مشاركتهم ببطولة العالم بكرواتيا والأرجنتين

وزير الرياضة يشيد بأداء أحفاد الفراعنة في الطائرة ناشئين وناشئات

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمستوي واداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت ١٩ سنة، بعد حصول الناشئين علي المركز ال ٨ ببطولة العالم التي اقيمت بدولة الارجنتين، والناشئات علي المركز ال ١٦ ببطولة العالم بدولة كرواتيا.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

 

ولفت الوزير إلي دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.