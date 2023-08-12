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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل
نيوكاسل

أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل الذي يخوض به مباراة أستون فيلا في المباراة التي تقام مساء اليوم على ستاد جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي.

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تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمباراة أستون فيلا الرسمي

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبيير، شار، بوتمان، بيرن.

خط الوسط: تونالي،جيماريش، جويلينتون.

خط الهجوم: الميرون، إيزاك، جوردون.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد و أستون فيلا

تبدأ مباراة في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، و8.30 مساء بتوقيت الإمارات.