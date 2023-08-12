يجري لاعبو فريقي النصر والهلال السعوديان العمليات الإحمائية استعدادا لمباراة نهائي البطولة العربية، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

ويستعد النصر والهلال للمباراة النهائية التي تجمع بينهما اليوم السبت، ويدخل الفريقين بالقوة الضاربة لهما.

تشكيل النصر:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.

تشكيل الهلال:

في حراسة المرمى: محمد العويس، في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش ، في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم

شاهد..لاعبو النصر والهلال يجرون العمليات الإحمائية (فيديو)