نيوكاسل يستعد للعودة لإمجاد البريميرليج بتحقيق الحلم

يطمح نيوكاسل في الموسم الجديد مواصلة المستويات الرائعة التي قدمها في الماضي، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي، أو المستوى الأوروبي باللعب في مسابقة الشامبيونزليج.

نجح نيوكاسل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حل رابعا في مسابقة البريميرليج.



عاد نيوكاسل إلى دوري الأبطال بعد غياب 20 عاما عن المسابقة الأوروبية، بقيادة مدربه إيدو هاو الذي نجح في تقديم توليفة مميزة بين اللاعبين خلال الموسم الماضي، ويأمل في الذهاب بعيدا وتخطي دور المجموعات بالمسابقة الأوروبية.



يطمح نيوكاسل في مواصلة الحلم وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الذي غاب عنه منذ عام 1927 عندما كانت آخر توج بها باللقب والتي كانت للمرة الرابعة في تاريخه.

280 مليون دولار



أبرم صفقات جديدة من أجل رفع جودة الفريق بشكل أكبر، والاستعداد الجيد للموسم الكروي الجديد، بعدما أنفق صندوق الاستثمار السعودي في الصيف الماضي مبلغ 280 مليون دولار.



صفقات نيوكاسل:



تعاقد نادي نيوكاسل مع الموهبة الإيطالية سانرو تونالي قادما من صفوف إي سي ميلان، مقابل 64 مليون يورو، بالإضافة للتعاقد مع يانكوبا مينتيه من نادي أودينيزي مقابل 8 ملايين يورو، وهارفي بيرنز قادما من ليستر سيتي مقابل 38 مليونًا.



الراحلون عن نيوكاسل:

هاريسون أتشبي رحل عن نيوكاسل إلى صفوف سوانسزي، سانت ماكسيميان انتقل إلى أهلي جدة، كارل دارلو أنضم إلى صفوف ليدز يونايتد، كريس وود لنوتنجهام فورست، جمال لويس لصفوف واتفورد، كياران كلارك نهاية عقد، بالإضافة لزميله ماتي لونجستاف.

