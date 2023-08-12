محافظ أسوان يتابع بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بنصر النوبة

أكده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد أكبر مظلة تنموية فى تاريخ مصر الحديث، وهو ما يعكس مدى إهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة لهم فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة بالبدء على الفور فى التشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنين الإستفادة المثلى منها، وجنى ثمار هذه الإنجازات، والتى غيرت واقع الحياة لهم من خلال تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى ، وبجودة عالية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بقيادة صابر حسين، ببدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة ، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطط الإستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه ، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة ، ويخدم خطوط سير نقل الركاب نصر النوبة / أسوان ، ونصر النوبة / كوم أمبو ، ونصر النوبة / كلابشة ، ونصر النوبة / بلانة .