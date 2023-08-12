قنا تنظم ندوة عن "التطوير الثقافي في المجتمع المصري" بمركز شباب ابوحمودي

نظم مركز شباب ابوحمودي التابع لإدارة شباب أبوتشت شمالي محافظة قنا، اليوم السبت، ندوة عن التطوير الثقافي في المجتمع المصرى، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على أهمية الوعي الثقافي وأهمية القراءة في مختلف المجالات واثراء الفكر وملكة الإبداع.

وأشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت، إلى تنمية المعلومات الثقافية وفتح مكتبات مراكز الشباب وخلق روح التنافس بين الطلائع.

وقالت أمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط الثقافي، وذلك ضمن الخطة العامة بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع.

يأتي هذا تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي حسين احمد ابوجبل الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الإدارة، و رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة، وأمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي.