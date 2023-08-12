أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع السابع

ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلص الإمدادات، ما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.

أسعارالنفط

وارتفعت أسعارالنفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 41 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند التسوية نحو 86.81 دولار للبرميل.

فيما صعدت أسعارالنفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل إلى نحو 37 سنتا أو 0.5% لتسجل 83.19 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل أسعارالنفط لخام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.66%، فيما صعد خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.45% خلال الأسبوع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر.

وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

أوبك

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفة أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.

وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أميركية صدرت الأسبوع الماضي، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وكانت آخر مرة ارتفع فيها سعر خام برنت لمدة 7 أسابيع متتالية في الفترة من ينايرإلى فبراير 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأثرت البيانات الاقتصادية غير المستقرة القادمة من الصين على المعنويات، بحسب الاسواق العربية.

وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5% في يوليو مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير .