اختلاف في ريال مدريد حول بديل كورتوا..ثلاثي في المنافسة

يبحث فريق ريال مدريد في الفترة الحالية عن بديل للحارس الإسباني تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي في تدريبات الفريق الأخيره، ليكون كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي في موقف صعب قبل بداية منافسات الموسم بشكل رسمي بالنسبة للملكي.

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ظهرت الكثير من الأسماء على قائمة بديل كورتوا في ريال مدريد بالموسم المقبل، ومن بين الأسماء التي تتنافس على حراسة عرين الميرنجي كل من المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، الثنائي الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس مرمى تشيلسي وديفيد خيا بدون نادي في الفترة الحالية.

اختلاف وجهات النظر في ريال مدريد حول بديل كورتوا

هناك تباين كبير داخل الميرنجي في اختيار الحارس البديل لكورتوا في الموسم المقبل، يريد جمهور النادي التعاقد مع ياسين بونو بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الحارس المغربي في الفترة الأخيره وبالتحديد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

ويريد كارلو أنشيلوتي التعاقد مع الحارس المغربي لحماية عرين الميرنجي في الموسم الجديد أيضًا، بينما يريد بعض أعضاء النادي التعاقد مع كيبا أريزابالاغا، فمن هو الحارس الأقرب لحماية مرمى ريال مدريد.

الحارس الأقرب لحماية مرمى ريال مدريد

يعتبر ديفيد دي خيا الحارس الأقرب لحماية مرمى ريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة وأن الحارس الإسباني بدون نادي في الفترة الحالية، والذي سيسهل مهمة فريق العاصمة في التعاقد مع صاحب الـ 32 عام.