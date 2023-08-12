أسباب رفض أياكس عودة حكيم زياش

رفض نادي أياكس الهولندي استعادة لاعبه السابق المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023، بعدما خرج من حسابات البلوز للموسم الجديد، والذي جاء لعدة أسباب حين كان لاعبا في العملاق الهولندي.

اقرأ ايضًا..

وخرج حكيم زياش من قائمة نادي تشيلسي للموسم الجديد لأسباب فنية، وبات مطلب في عدد من الأندية الأوروبية الكبرى ومن بين الأندية فريق أياكس الهولندي الذي رفض التعاقد مع اللاعب، وكان السبب غير رياضي كما قالت الصحف الهولندية.

أسباب رفض أياكس عودة زياش

وان السبب لا يخص الجزء المنتمي لكونه لاعب كرة قدم، بل كان الحديث حول حادث سير كان اللاعب المغربي طرفًا فيه حينما كان لاعبا في صفوف العملاق الهولندي.

أكدت الصحف الهولندي أن السبب هو تورط نجم منتخب المغرب في حادثة السير، والذي تضررت فيه سيارة اللاعب الفخمة من ماركة "رولز رويس كولينان"، والتي اصطدمت بموقف دراجات هوائية في هولندا.

وعن السبب الثاني هو حينما شوهد زياش في أكثر من مرة بحفلات السهرات رفقة أصدقائه، وهو الأمر الذي لم يعجب إدارة أياكس والتي جعلتها توافق على رحيل اللاعب سريعًا في تلك الفترة.

وعن السبب الثالث حول رفض النادي الهولندي أياكس عودة حكيم زياش هو بسبب معاناة اللاعب من مشكلات بدنية بسبب عدم مشاركته باستمرار في مباريات الموسم الماضي مع نادي تشيلسي.