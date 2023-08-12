عاجل
تشكيل النصر لمواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية بيراميدز يعلن التعاقد الرسمي مع محمود مرعى .. رسميًا مالكوم يقود هجوم الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسباب رفض أياكس عودة حكيم زياش

حكيم زياش
حكيم زياش

رفض نادي أياكس الهولندي استعادة لاعبه السابق المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023، بعدما خرج من حسابات البلوز للموسم الجديد، والذي جاء لعدة أسباب حين كان لاعبا في العملاق الهولندي.

اقرأ ايضًا..

txt

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للسيدات

txt

براءة مرتضى منصور من سب وقذف رجل الأعمال هاني شكري

وخرج حكيم زياش من قائمة نادي تشيلسي للموسم الجديد لأسباب فنية، وبات مطلب في عدد من الأندية الأوروبية الكبرى ومن بين الأندية فريق أياكس الهولندي الذي رفض التعاقد مع اللاعب، وكان السبب غير رياضي كما قالت الصحف الهولندية.

أسباب رفض أياكس عودة زياش

وان السبب لا يخص الجزء المنتمي لكونه لاعب كرة قدم، بل كان الحديث حول حادث سير كان اللاعب المغربي طرفًا فيه حينما كان لاعبا في صفوف العملاق الهولندي.

أكدت الصحف الهولندي أن السبب هو تورط نجم منتخب المغرب في حادثة السير، والذي تضررت فيه سيارة اللاعب الفخمة من ماركة "رولز رويس كولينان"، والتي اصطدمت بموقف دراجات هوائية في هولندا.

وعن السبب الثاني هو حينما شوهد زياش في أكثر من مرة بحفلات السهرات رفقة أصدقائه، وهو الأمر الذي لم يعجب إدارة أياكس والتي جعلتها توافق على رحيل اللاعب سريعًا في تلك الفترة.

وعن السبب الثالث حول رفض النادي الهولندي أياكس عودة حكيم زياش هو بسبب معاناة اللاعب من مشكلات بدنية بسبب عدم مشاركته باستمرار في مباريات الموسم الماضي مع نادي تشيلسي.