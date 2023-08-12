روسيا تحبط محاولات أوكرانية لاستهداف جسر القرم

حاولت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، ضرب جسر القرم بصواريخ إس-200، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم لم يتسبب في أي أضرار أو خسائر بشرية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها، وفق ما أفادت السلطات الموالية لموسكو.

وقال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف عبر تلغرام: "تم إسقاط صاروخين للعدو من جانب قوات الدفاع الجوي قرب مضيق كيرتش، لم يصب جسر القرم بأضرار".

من جانبه، قال أوليغ كريوتشوف، مستشار الحاكم، إن القوات الخاصة أطلقت حاجبا من الدخان كوسيلة دفاع إضافية، لافتا إلى أن حركة السير على الجسر "ستستأنف قريبا".

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارا بهجمات اوكرانية.

وتسبب آخر هجوم في يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات، علما أنه يستخدم أيضا في نقل المعدات العسكرية الى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا، السبت، أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة، بينما تم إخضاع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية.

وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي موسكو، قال مسؤولون، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

في سياق آخر، قال مسؤولون أوكرانيون إن عجوزاً وشرطياً لقيا حتفهما صباح اليوم السبت بسبب قصف القوات الروسية لحي سكني في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا ولمنطقة زابوريجيا في الجنوب.

وقال أوليه سينهوبوف حاكم خاركيف على تليغرام: "أطلق العدو النار في حوالي الساعة 05:10 هذا الصباح على قرية كوبيانسك فوجلوفي بمنطقة كوبيانسك. تضرر مبنى سكني. ولقيت امرأة عمرها 73 عاماً حتفها".

وفي هجوم منفصل على بلدة أوريخيف بمنطقة زابوريجيا، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو عبر تليغرام، إن شرطياً قتل وأصيب 12 شخصاً من بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وأضاف الوزير أن القوات الروسية استخدمت قذيفة جوية موجهة في القصف.

وتتاخم الأجزاء الشرقية من منطقة خاركيف وكذلك معظم منطقة زابوريجيا مباشرة خط المواجهة، وأبلغت القوات الأوكرانية عن زيادة في الهجمات الروسية هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

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