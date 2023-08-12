روسيا: تدمير مركز إدارة المرتزقة في نيكولايفكا الأوكرانية

أعلن رئيس المركز الصحفي لوحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، أن وحدات المجموعة دمرت مركز قيادة المرتزقة الأجانب في محطة الاتصالات "ستارلينك" في نيكولايفكا الأوكرانية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد "أستافيف"، في بيان وزارة الدفاع الروسية، إن "أطقم راجمات تورنادو- إس دمرت مركز قيادة وحدة المرتزقة الأجانب في محطة اتصالات ستارلينك في نيكولايفكا، كما نفذت هجومًا صاروخيًا على معسكر خيام العدو بالقرب من قرية رايسكويو، وضرب الطيران التابع لوحدات مجموعة "الجنوب"، نقطة الانتشار المؤقتة ومستودع الذخيرة للواء الهجوم الثالث المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بيلايا جورا.

ووفقا للبيان فقد أطلقت القاذفات المقاتلة الروسية من طراز "سو- 34" أماكن تجمع القوى العاملة للعدو في بوجدانوفكا وفسيولوي، ومنطقة التركيز الاحتياطية للواء الميكانيكي المنفصل الـ24 للقوات المسلحة الأوكرانية في نوفجورودسكي، ومركز القيادة والمراقبة ومواقع الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي المنفصل 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا.

وضربت طائرة هجومية روسية من طراز "سو-25" القوى العاملة للعدو في بيلوجوروفكا وكراسنوجوروفكا، وألحقت مدفعية المجموعة أضرارًا نارية بموقع المدفع الرشاش الثقيل "أوتيوس" ومستودع ذخيرة القوات الأوكرانية في منطقتي فيسيلي وبيلوجوريفكا، ودمرت ثلاث شاحنات "بيك أب" مع قوة بشرية معادية في مناطق دروجبا، وكراسنوجوروفكا، وكذلك سيارة "هامر" المدرعة في أندرييفكا.

وفي إطار معركة مكافحة البطاريات، تم تدمير قذيفة هاون عيار 82 ملم في إيفانو درايفكو، وسبع قذائف هاون من عيار 120 في فيرخنوكامينسكي ونيكولايفكا وأفدييفكا وماريانكا، أصيبت أيضًا مدافع هاوتزر"M-777" في أوزاريانوفكا وأستروم، ومدفعية "أكاتسيا" ذاتية الدفع في منطقة كليشيفكا، ومدفعين من طراز"D-20" في ياسنوبرودوفكا وماركوفو.

وضرب طاقم نظام قاذف اللهب الروسي الثقيل "سولنتسبيك"، القوة البشرية للكتيبة الأولى من لواء الدفاع الإقليمي 109 المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوجوروفكا.