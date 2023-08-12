كيف يبني سام ألتمان مبتكر ChatGPT شركة ناشئة ذات قيمة

على مدى السنوات القليلة الماضية، انتقل سام ألتمان من الغموض النسبي كمؤسس مشارك لتطبيق الشبكات الاجتماعية الفاشل 2005 Loopt إلى رئيس Y Combinator، وهي شركة رأس مال مغامر تركز على تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

لقد حصل على مكان في قائمة فوربس لأقل من 30 عامًا، وبعد ذلك بعام، شارك في تأسيس OpenAI مع Elon Musk.

ولكن حتى برنامج OpenAI لم يكن بارزًا تمامًا حتى وقت قريب إلى حد ما. في العام الماضي، أطلقت الشركة ChatGPT، المنتج المسؤول عن تجميع الذكاء الاصطناعي في منتج يواجه المستهلك.

جمعت 100 مليون مستخدم في شهرين فقط واستمرت في إحداث اضطراب عنيف في كل صناعة تقريبًا حيث بدأ العالم في الاستعداد لمستقبل يحركه الذكاء الاصطناعي.

ويهدف سام ألتمان، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى أن يكون في قلب هذا المستقبل.

ولكن قبل أن يصبح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، ألقى محاضرة عن الشركات الناشئة، حيث شارك الجزء الصعب حقًا من قيادة الشركة إلى النجاح (والذي يصادف أنه العنصر الأكثر أهمية في تحقيق النجاح في قطاع الشركات الناشئة).

قال سام ألتمان: "التنفيذ هو الجزء الصعب من العمل. تحدث هذه الأشياء الأخرى بسرعة كبيرة؛ إذا استغرقت هذه الأشياء الأخرى ستة أشهر، فهذا ما يستغرق التسع سنوات ونصف القادمة". "إنه الاستيقاظ المستمر كل يوم وضرب رأسك بالحائط حتى تنجح الأمور."

قال ألتمان إن أكبر خطأ يرتكبه المؤسسون هو أنهم يعتقدون أن بإمكانهم توظيف شخص آخر للتعامل مع إدارة الأعمال (وكل ذلك الضربات).

من الواضح أن هذا فشل بنسبة 100٪ من الوقت.

قال سام ألتمان: "يتم إنشاء القيمة من خلال التنفيذ المركب لسنوات وسنوات. ولا يصبح الأمر أسهل أبدًا ، ولكن هذا ما تشترك فيه كمؤسس."

وأضاف أن "الفكرة تخلق القليل جدًا من القيمة"، قائلاً بدلاً من ذلك إن معظم قيمة الشركة يتم إنشاؤها من خلال تنفيذ الشركة ، وليس تطوير منتج.

تابع: "يقول الناس إن معظم ما يدور حوله كونك مؤسسًا هو عدم حب إنشاء منتج بل حب إنشاء شركة". "وأعتقد أن هناك الكثير من الحقيقة في ذلك. أنت تتحول من الفكرة الرائعة والمنتج الرائع إلى التنفيذ الرائع، وهذا تحول يفشل الكثير من المؤسسين في القيام به."