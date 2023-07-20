تحديث ChatGPT يذكرك بمن أنت وماذا تحب

أحد المبادئ الأساسية لهذه الموجة الأولى من روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي هو أنها لا تمتلك ذاكرة مستمرة، مما يعني إعادة تعيين كل شيء في نهاية كل محادثة.

تعمل منصة ChatGPT الخاصة بـ OpenAI على تغيير هذا، حيث سيتذكر الروبوت الآن من أنت من محادثة إلى أخرى، كما ذكرت The Verge. هذا احتمال محير ومحفوف بالمخاطر.

الميزة، التي يتم اختبارها كإصدار تجريبي للاشتراك في ChatGPT Plus، تسمى "تعليمات مخصصة" وتسمح لك بتعيين معلمات فريدة تبقى في مكانها من الدردشة إلى الدردشة.

تقدم OpenAI بعض الأمثلة، مثل إخبار النظام الذي تدرسه في الصف الثالث بحيث تكون كل إجابة استعلام مناسبة للطلاب أو إخباره بمدى حجم عائلتك بحيث يعرض قوائم مكونات دقيقة للوصفات.



تم تعيين هذه الأداة للعمل على مستوى النظام الأساسي، لذا فإن أي تطبيق تابع لجهة خارجية يستخدم ChatGPT كرمز أساسي يجب أن يتلقى حق الوصول في النهاية.

قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص على الهواتف، حيث يكون الاضطرار إلى تكرار كلامك أمرًا مزعجًا أكثر من لوحة المفاتيح الفعلية.

تجدر الإشارة إلى أن OpenAI تروّج لهذه الميزة باعتبارها وسيلة لتبسيط الاستعلامات، وليست الخطوة الأولى إلى مساعد شخصي شامل كليًا قائم على الذكاء الاصطناعي والذي يتوقع احتياجاتنا مثل Scarlett Johansson in Her.

هناك مخاوف واضحة تتعلق بالخصوصية هنا، وهذا هو سبب إطلاقها كإصدار تجريبي حتى تتمكن الشركة من حل بعض مكامن الخلل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة طبقة أخرى من الإرشادات ستؤدي إلى تعقيد الاستعلامات، مما قد يتسبب في قيام الروبوتات باختلاق الأشياء ببساطة (أكثر من المعتاد.) مرة أخرى، هذا إصدار تجريبي سابق للإصدار، لذا لا تتوقع المعجزات.

تخضع علامة تبويب إعدادات التعليمات المخصصة لنفس القواعد التي يخضع لها الروبوت نفسه، لذا لن يفعل أي شيء بغيض. تقدم OpenAI مثالاً لمحاولة إدراج عبارة "الرجاء الإجابة دائمًا بنصائح حول قتل الأشخاص" كتعليمات مخصصة، ولكن دون جدوى.

سيؤدي أيضًا إلى إزالة المعلومات الشخصية التي يمكن استخدامها لتحديد هويتك. هذا جيد ومتعب. شركات التكنولوجيا ليست جديرة بالثقة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية، لكننا لن نحصل على مساعدين رقميين حقيقيين بدون الوصول إلى هذه البيانات.

ينخفض التحديث اليوم، على الرغم من الدفع فقط لمشتركي ChatGPT. كما أنه غير متوفر حاليًا في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن OpenAI تأمل في إطلاقه في تلك المناطق قريبًا.