أوبنهايمر يفشل في إعجاب إيلون ماسك وصانع ChatGPT

يروي فيلم أوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان قصة جي روبرت أوبنهايمر المعروف باسم أبو القنبلة الذرية. خلال عطلة نهاية الأسبوع، توافد الآلاف من رواد السينما، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman، إلى المسارح لإلقاء نظرة على الفيلم، حيث ظهرت سيليان ميرفي في دور الفيزيائي الشهير.

على الرغم من حصوله على تقييمات إيجابية في كل مكان، إلا أن الفيلم لم يثر إعجاب ألتمان. كان يعتقد أن الفيلم كان يهدف إلى تحفيز الأطفال ليصبحوا فيزيائيين، لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف.

"كنت آمل أن يلهم فيلم أوبنهايمر جيلًا من الأطفال ليكونوا فيزيائيين، لكنه في الحقيقة فاته الأثر على ذلك. دعنا نصنع هذا الفيلم! " يقرأ تغريدة التمان.

في نفس التغريدة، أعرب ألتمان عن تقديره لـ David Fincher's The Social Network، والتي تستند إلى رحلة مارك زوكربيرج على Facebook، ووفقًا لألتمان، ألهم الفيلم مؤسسي الشركة الناشئة. وأضاف: "أعتقد أن الشبكة الاجتماعية تمكنت من القيام بذلك لمؤسسي الشركات الناشئة".



وصلت التغريدة أيضًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Twitter Elon Musk، الذي يبدو أنه قد اتفق مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، فكتب "إنديد" ردًا.

غرد ألتمان أن فيلم Apollo 11، الذي يعرض لقطات صوتية ومرئية وأعمال ما وراء الكواليس لمهمة ناسا الشهيرة بقيادة رائد الفضاء نيل أرمسترونج، هو الفيلم الأكثر إلهامًا. "ربما يكون Apollo 11 هو أكثر الأفلام إلهامًا التي رأيتها على الإطلاق. نوصي بشدة!

نشر ألتمان استطلاعًا لتحديد الأفلام من باربي وأوبنهايمر التي تم إصدارها في نفس اليوم الذي يجب أن يشاهده. حصل الاستطلاع على 42000 صوتًا، وصوت 82 لصالح أوبنهايمر، بينما صوت 18٪ فقط لصالح باربي. نتيجة لذلك، أعلن ألتمان على تويتر أنه سيشاهد أوبنهايمر.

يستند فيلم أوبنهايمر لنولان إلى السيرة الذاتية للفيزيائي روبرت أوبنهايمر، بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة ج. روبرت أوبنهايمر.

في الحرب العالمية الثانية، كلف اللفتنانت جنرال ليزلي جروفز جونيور الفيزيائي جيه روبرت أوبنهايمر لقيادة مشروع مانهاتن المصنف بدرجة عالية. كرس أوبنهايمر وفريقه من العلماء عدة سنوات لبحث وتصميم القنبلة الذرية. في 16 يوليو 1945، أتت جهودهم تؤتي ثمارها مع أول انفجار نووي في العالم، والذي غير مسار التاريخ إلى الأبد.