أهداف مباراة اَرسنال ونوتنجهام فورست.. "فيديو"

نجح اَرسنال في تحقيق الفوز على نظيره نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023/2024.

بدأ الجانرز التهديف من خلال إيديه نيكيتاه في الدقيقة 26، فيما ضاعف زميله بوكايو ساكا النتيجة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

بينما قلص نوتنجهام فورست النتيجة عن طريق تايوو أونيي في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

الجدير بالذكر أن مباراة مباراة آرسنال و نوتينجهام فوريست قد تأجلت لمدة نصف ساعة، في المباراة التي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.