الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو مجددا للإفراج الفوري عن رئيس النيجر

اعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن بالغ انشغاله إزاء التقارير التي تفيد بتدهور الأوضاع المعيشية لرئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، وأفراد عائلته الذين مازالوا رهن الاحتجاز.

وإن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعم الجهود الإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في النيجر واستعادة النظام الدستوري بها والحفاظ على أمنها واستقرارها، يجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وعائلته وأعضاء حكومته. ويحث جميع الجهات الفاعلة في النيجر على حماية المصلحة العليا لشعب النيجر.

ويشدد الأمين العام على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي جميع أنحاء المنطقة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: