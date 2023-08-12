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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو مجددا للإفراج الفوري عن رئيس النيجر

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

اعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن بالغ انشغاله إزاء التقارير التي تفيد بتدهور الأوضاع المعيشية لرئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، وأفراد عائلته الذين مازالوا رهن الاحتجاز.

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وإن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعم الجهود الإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في النيجر واستعادة النظام الدستوري بها والحفاظ على أمنها واستقرارها، يجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وعائلته وأعضاء حكومته. ويحث جميع الجهات الفاعلة في النيجر على حماية المصلحة العليا لشعب النيجر.

ويشدد الأمين العام على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي جميع أنحاء المنطقة.

 

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